Медведев объяснил, как сумел впервые обыграть Баутиста-Агута

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал первую в своей карьере победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Медведев обыграл Баутиста-Агута в четвертьфинальном матче травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия), со счётом 6:2, 6:4. Ранее Роберто трижды оказывался сильнее россиянина, но всегда на харде.

«Во-первых, он отличный теннисист. Я помню все матчи, которые у нас были… Он играл в прекрасный теннис, мне было трудно его победить. Сегодня у меня был свой план, и мне удалось его реализовать. Я получил больше преимущества в самых важных моментах, потому что брейк-пойнтов у него было больше, чем у меня. Это было непросто, и я счастлив победить», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.