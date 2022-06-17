«Завтра мы точно не будем друзьями!» Медведев — о полуфинале с Отто в Галле

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём сопернике по полуфиналу турнира в Галле – немце Оскаре Отто.
«Я знаю, что он отличный теннисист, особенно на траве, ещё он очень хорошо играет на грунте. На прошлой неделе он вышел в полуфинал в Штутгарте, но проиграл Маттео Берреттини на двух тай-брейках. Он классный игрок: отличная подача, отличный удар с лёта — так что это будет непросто. Мне нужно хорошо подготовиться, показать свой лучший теннис и постараться победить.
Мы дважды разминались вместе и тренировались один раз на этой неделе, даже сыграли сет, который завершился на тай-брейке. Мы начали узнавать друг друга всё лучше и лучше, поэтому на самом деле прикольно, что мы играем друг с другом завтра. Когда много тренируешься с одним теннисистом, интересно посмотреть на него в деле. Но завтра мы точно не будем друзьями!» — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
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