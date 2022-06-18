Надаль: еду в Лондон, хочу попробовать сыграть на Уимблдоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о планах на будущее.
«Я намерен попробовать сыграть на Уимблдоне. Еду в понедельник в Лондон, посмотрим, как будет проходить тренировочная неделя. Эту неделю я буду готовиться и приму участие в выставочном турнире в Херлингеме.
Обычно я не говорю о своей личной жизни, потому что я достаточно суеверен. Для своего спокойствия и спокойствия моей семьи стараюсь быть конфиденциальным. Если всё будет хорошо – скоро стану отцом. Не знаю, как это изменит мою жизнь, но я не планирую завершать карьеру. Спасибо всем за любовь и уважение, которое вы ко мне испытываете», — написал Надаль в одной из социальных сетей.
Напомним, в сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях.
- 18 июня 2022
-
06:12
- 17 июня 2022
-
21:35
-
21:20
-
20:59
-
18:24
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:34
-
15:22
-
15:18
-
15:15
-
15:12
-
15:07
-
14:08
-
13:26
-
12:03
-
11:31
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:22
-
07:39
-
04:04
- 16 июня 2022
-
23:21
-
22:56
-
21:54
-
21:43