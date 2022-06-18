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Надаль: еду в Лондон, хочу попробовать сыграть на Уимблдоне

Надаль: еду в Лондон, хочу попробовать сыграть на Уимблдоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о планах на будущее.

«Я намерен попробовать сыграть на Уимблдоне. Еду в понедельник в Лондон, посмотрим, как будет проходить тренировочная неделя. Эту неделю я буду готовиться и приму участие в выставочном турнире в Херлингеме.

Обычно я не говорю о своей личной жизни, потому что я достаточно суеверен. Для своего спокойствия и спокойствия моей семьи стараюсь быть конфиденциальным. Если всё будет хорошо – скоро стану отцом. Не знаю, как это изменит мою жизнь, но я не планирую завершать карьеру. Спасибо всем за любовь и уважение, которое вы ко мне испытываете», — написал Надаль в одной из социальных сетей.

Напомним, в сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях.

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