Наоми Осака снялась с Уимблдона из-за отсутствия рейтинговых очков

Японская теннисистка Наоми Осака вслед за канадкой Эжени Бушар отказалась от выступления на Уимблдоне. Причина у обеих теннисисток одинаковая – отсутствие рейтинговых очков, сообщает Tennis Tonic. Как ранее сказала Осака, без очков Уимблдон превратился в высококлассный выставочный турнир.

Напомним, АТР и WTA объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки в связи с решением организаторов травяного турнира «Большого шлема» отстранить от участия российских и белорусских теннисистов.

Двукратная победительница Australian Open и US Open Осака провела свой последний матч 23 мая, когда уступила Аманде Анисимовой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Места Осаки и Бушар в основной сетке турнира займут Бернарда Пера и Лаура Пигосси.