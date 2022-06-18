Гасанова и Рахимова выиграли квалификацию и пробились в основную сетку Бад-Хомбурга

Российские теннисистки Анастасия Гасанова и Камилла Рахимова пробились в основную сетку турнира в Бад-Хомбурге.

В финальном раунде квалификации Гасанова нанесла поражение соотечественнице Анне Блинковой со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Соперницы подали по два эйса. Гасанова реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов, Блинкова взяла три подачи соперницы.

Рахимова одержала крупную победу над китаянкой Хань Синьюнь со счётом 6:1, 6:3. Рахимова реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Хань Синьюнь не использовала ни один из пяти шансов взять подачу соперницы.

Напомним, что сразу в основную сетку турнира в Бад-Хомбурге были заявлены пятеро россиянок. Одна их них, Людмила Самсонова, согласно жеребьёвке сыграет с одной из победительниц квалификации.