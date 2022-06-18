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Курье — о Медведеве: он просто настоящий, он не обучен работе со СМИ

Курье — о Медведеве: он просто настоящий, он не обучен работе со СМИ
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», постоянный комментатор и ведущий Australian Open Джим Курье, который берёт послематчевые интервью у теннисистов, высказался о первой ракетке мира россиянине Данииле Медведеве.

«Эти послематчевые моменты с игроками, когда они могут продемонстрировать, кто они есть, когда маска на секунду падает, очень важны для спорта.

И не каждый хочет, чтобы его любили все. Для Медведева совершенно нормально, если он не нравится людям. Но мне как раз это в нём нравится, потому что он просто настоящий, он не отшлифован, не обучен работе со СМИ. Он просто собирается дать вам знать, что он думает, и в этом есть что-то волшебное», — приводит слова Курье The Age.

Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника
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