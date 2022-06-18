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Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Галле

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Галле
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл местного игрока Оскара Отте (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Отте девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За титул в Галле Медведев поборется с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) – Ник Кирьос (Австралия, WC).

Отметим, что Медведев вторую неделю подряд выходит в финал травяного турнира. На прошлой, в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.

Галле. 1/2 финала
18 июня 2022, суббота. 15:40 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		3  
         
Оскар Отте
51
Германия
Оскар Отте
О. Отте
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