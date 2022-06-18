Определились первые соперницы играющих в паре Серены Уильямс и Онс Жабер в Истбурне

Стало известно, с кем 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс и четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер сразятся в первом матче травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) в парном разряде.

Их соперницами в 1/8 финала станут чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) предоставила Серене и Онс уайлд-кард на турнир в Истбурне в парном разряде.

40-летняя Серена проведёт первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время матча.