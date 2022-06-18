Определились первые соперницы играющих в паре Серены Уильямс и Онс Жабер в Истбурне
Поделиться
Стало известно, с кем 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс и четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер сразятся в первом матче травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) в парном разряде.
Их соперницами в 1/8 финала станут чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) предоставила Серене и Онс уайлд-кард на турнир в Истбурне в парном разряде.
40-летняя Серена проведёт первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время матча.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
18:53
-
18:29
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:36
-
17:30
-
17:16
-
16:57
-
16:24
-
16:01
-
14:32
-
12:22
-
11:59
-
11:14
-
09:58
-
06:12
- 17 июня 2022
-
21:35
-
21:20
-
20:59
-
18:24
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:34
-
15:22
-
15:18
Партнерский контент