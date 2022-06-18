В ФТР прокомментировали выход Медведева в финал турнира в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финал турнира ATP-500 в Галле (Германия). В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл местного теннисиста Оскара Отте (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Даниил показал свою игру. Отте в последнее время хорошо играет на траве. Был интересный, зрелищный матч. Отдельные розыгрыши были очень увлекательными.

Для Медведева это типично: даже если в первом сете дело доходит до тай-брейка, то во втором сете он на классе раскатывает соперника. Был достаточно упорный первый сет, а во втором Даниил за счёт уровня своей игры достаточно легко сделал ранний брейк», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.