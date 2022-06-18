Действующий чемпион Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Лондоне

Финалист Уимблдона-2021, 10-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В полуфинальном матче действующий чемпион турнира Берреттини (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Берреттини восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За очередной титул Берреттини сразится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 7) — Филип Краинович (Сербия).

Отметим, что на прошлой неделе Берреттини завоевал титул в Штутгарте (Германия), победив в финале британца Энди Маррея.