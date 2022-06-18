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Действующий чемпион Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Лондоне

Действующий чемпион Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Лондоне
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Финалист Уимблдона-2021, 10-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В полуфинальном матче действующий чемпион турнира Берреттини (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Берреттини восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За очередной титул Берреттини сразится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 7) — Филип Краинович (Сербия).

Отметим, что на прошлой неделе Берреттини завоевал титул в Штутгарте (Германия), победив в финале британца Энди Маррея.

Лондон. 1/2 финала
18 июня 2022, суббота. 15:45 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
29
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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