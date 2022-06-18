Шамиль Тарпищев оценил выход Медведева в финал турнира ATP-500 в Галле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финал турнира ATP-500 в Галле (Германия). В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл местного теннисиста Оскара Отте (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Реально Даня всё лучше и лучше играет на траве. Прежде всего он очень устойчив психологически: вчера девять из девяти брейк-пойнтов отыграл, сегодня пять из шести. Даже уступив подачу в первом сете, тут же сумел её отыграть. Морально, психологически хорошо играет.

На траве тяжело прогнозировать результаты. Доля приёма подачи и подача главенствующие в игре, поэтому здесь всё решают буквально одно-два очка. Сам факт, что Даня хорошо сыграл для себя. Мне больше понравилось, что он приобрёл достаточную стабильность для того, чтобы играть длинные матчи», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.