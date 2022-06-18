В ФТР оценили возможных соперников Даниила Медведева в финале турнира в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о потенциальном сопернике первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).

За титул в Галле Медведев поборется с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) – Ник Кирьос (Австралия, WC).

«Не думаю, что есть смысл выбирать соперника для Медведева. С точки зрения афиши любой матч будет хорошим. Конечно, Кирьос в последнее время играет здорово, имеет своих поклонников. Его всегда интересно смотреть, даже при всей его экстравагантности. Хуркач тоже один из лучших игроков мира на сегодняшний момент. Поэтому пусть они сначала сыграют. Конечно, у них разные стили игры, но в любом случае игра будет увлекательной с точки зрения содержания», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.