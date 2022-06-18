Ольховский: в полуфинале сказалась разница в классе Медведева. В игре он был сильнее Отте

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финал турнира ATP-500 в Галле (Германия). В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл местного игрока Оскара Отте (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
«Первый сет был равный. Отте подавал при 5:3 на матч, достаточно неплохо играл. Я говорил, что многое будет решать подача. Когда у немца перестала проходить первая подача, в игре Даня оказался посильнее. На мой взгляд Медведев лучше и лучше играет на траве с каждым матчем. Сегодня он провёл хороший матч.
Начал Даня не очень уверенно, но класс игрока в том, что в решающий момент может собраться и прибавить. В начале первого сета были брейк-пойнты, которые Даня отыграл. При 3:5 брейканул обратно — этот гейм был очень непростой. В этом и сказывается вся разница в классе. В решающие моменты именно ведущие играют так, как нужно, и рискуют и попадают», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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