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Онс Жабер вышла в финал турнира WTA-500 в Берлине, обыграв Кори Гауфф

Онс Жабер вышла в финал турнира WTA-500 в Берлине, обыграв Кори Гауфф
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Четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В полуфинальном матче Жабер (1) обыграла финалистку прошедшего «Ролан Гаррос», американку Кори Гауфф (7) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Их встреча продлилась 1 час 19 минут. Жабер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гауфф три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За титул в Берлине Жабер сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (8).

Призовой фонд турнира в Берлине составил € 611 210. В 2021 году его победительницей стала российская теннисистка Людмила Самсонова.

Берлин. 1/2 финала
18 июня 2022, суббота. 17:05 МСК
Онс Жабер
4
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		2  
         
Кори Гауфф
13
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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