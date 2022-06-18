Онс Жабер вышла в финал турнира WTA-500 в Берлине, обыграв Кори Гауфф

Четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В полуфинальном матче Жабер (1) обыграла финалистку прошедшего «Ролан Гаррос», американку Кори Гауфф (7) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Их встреча продлилась 1 час 19 минут. Жабер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гауфф три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За титул в Берлине Жабер сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (8).

Призовой фонд турнира в Берлине составил € 611 210. В 2021 году его победительницей стала российская теннисистка Людмила Самсонова.