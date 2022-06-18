Даниил Медведев прокомментировал выход в финал травяного турнира ATP-500 в Галле

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл местного теннисиста Оскара Отте (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. В первой партии у Отте был сетбол.

«На старте матча я играл недостаточно хорошо, допускал слишком много ошибок. Это удалось исправить лишь ближе к концу сета – особенно на тай-брейке. Я начал меньше ошибаться, заиграл агрессивнее, удары стали более хлёсткими.

Во втором сете я продолжил играть так, и этого хватило, чтобы сделать брейк и оформить победу.

В прошлом году я плохо играл в Галле, поэтому рад, что в этом году смог прибавить. Я всегда говорил, что люблю играть на траве. Рад, что показал себе, что могу выйти в финал одного из лучших травяных турниров. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.