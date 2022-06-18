Элина Свитолина критически высказалась о допуске российских теннисистов до US Open — 2022

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решении Ассоциации тенниса США (USTA) разрешить россиянам и белорусам сыграть на US Open в нейтральном статусе.

«USTA вправе принимать такие решения, они выбрали этот путь. Я его не поддерживаю, потому что мне кажется, что они должны были предпринять более серьёзные шаги. Украинский спорт отброшен минимум на 10 лет назад, потому что инфраструктура либо повреждена, либо полностью уничтожена. И я могу назвать ещё много, много факторов, которые могли бы сыграть роль в принятии решения не допускать российских и белорусских игроков к турнирам», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».