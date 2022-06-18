Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится за титул в Галле

Определился соперник первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Им стал 12-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач.
В своём полуфинальном матче Хуркач (5) одолел представителя Австралии Ника Кирьоса (WC) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Хуркач 27 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Кирьоса 30 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Отметим, что история личных встреч Медведева с Хуркачем насчитывает четыре поединка. У теннисистов равный баланс побед и поражений (по две победы). Единственная встреча Даниила с Хубертом на траве прошла на Уимблдоне-2021, верх в ней взял поляк, отыгравшийся с 1:2 по сетам.
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