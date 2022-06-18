Берреттини предложили пожениться после выхода в финал турнира в Лондоне. Маттео ответил

Финалист Уимблдона-2021, 10-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини получил предложение о женитьбе после выхода в финал травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
Напомним, в полуфинальном матче действующий чемпион турнира Берреттини (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:3. За очередной титул Берреттини сразится с сербом Филипом Краиновичем.
После матча Берреттини давал традиционное интервью на корте. Его слова прервал крик: «Маттео, давай поженимся?» Берреттини ответил: «Мне надо подумать».
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Отметим, что на прошлой неделе Берреттини завоевал титул ATP-250 в Штутгарте (Германия), победив в финале британца Энди Маррея.
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