Янчук: Хуркач — прогрессивный теннисист, но Даня набирает форму. Будет хороший финал
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о сопернике первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Им стал 12-я ракетка мира, поляк Хуберт Хуркач.
«Я ожидаю хорошей игры в финале. Даниил дошёл до финала, значит, он набирает форму. Настроя ему не занимать — он уверен в себе, и у него чемпионский характер. Я думаю, что он мотивирован. Хуркач — молодой и прогрессивный. Приличный, так могу про него сказать. Но он моложе и может психологически не выдержать. Всё-таки он играет с первой ракеткой мира. Ему будет нелегко. Этот матч покажет, у кого больше мотивации», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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