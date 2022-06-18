Тарпищев поделился ожиданиями от финала Медведева и Хуркача на турнире в Галле
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В нём за титул сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 12-й номер рейтинга ATP поляк Хуберт Хуркач.
«Наверное, будет равная игра. В такой игре, всё решит подача. Нужно держать свою подачу. Кирьос сегодня здорово подавал, но проиграл на тай-брейке. При равной игре, всё решит одно два очка», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
21:07
-
21:04
-
20:57
-
20:41
-
20:04
-
19:43
-
19:31
-
19:08
-
18:53
-
18:29
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:36
-
17:30
-
17:16
-
16:57
-
16:24
-
16:01
-
14:32
-
12:22
-
11:59
-
11:14
-
09:58
-
06:12
- 17 июня 2022
-
21:35
-
21:20
-
20:59
-
18:24
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:34
Партнерский контент