Тарпищев поделился ожиданиями от финала Медведева и Хуркача на турнире в Галле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В нём за титул сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 12-й номер рейтинга ATP поляк Хуберт Хуркач.

«Наверное, будет равная игра. В такой игре, всё решит подача. Нужно держать свою подачу. Кирьос сегодня здорово подавал, но проиграл на тай-брейке. При равной игре, всё решит одно два очка», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.