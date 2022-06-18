Тарпищев оценил форму Медведева перед финалом с Хуркачем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил готовность чемпиона US Open — 2021, первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева к финалу травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), где он сразится с 12-м номером рейтинга поляком Хубертом Хуркачем.

«В психологическом и моральном плане — он очень хорош. Физическую форму Даниила оценивать очень трудно, так как здесь матчи из трёх сетов. Если судить по игре, то Медведев играет хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.