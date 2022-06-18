«Кажется, что держала ракетку лет 20 назад». Элина Свитолина – о внутренних переживаниях

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о внутренних переживаниях.

«Я была в таком волнующем предвкушении. Но потом я подверглась такому стрессу, много переживаний из-за военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я больше переживала за это, чем за себя. Я даже не помню, что было в те первые дни. Это было невыносимо. Мои приоритеты, мировоззрение изменились. Не то чтобы раньше я не ценила семью, но сейчас я действительно с ещё большим удовольствием провожу время с родителями.

Военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) меняет людей. Многое изменилось внутри, в голове. Сейчас кажется, что я держала ракетку в руках лет 20 назад. Я бы очень хотела сыграть на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Это моя цель. Но на первом плане у меня сейчас совсем другие мысли», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».