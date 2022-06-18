«Кажется, что держала ракетку лет 20 назад». Элина Свитолина – о внутренних переживаниях

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о внутренних переживаниях.
«Я была в таком волнующем предвкушении. Но потом я подверглась такому стрессу, много переживаний из-за военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я больше переживала за это, чем за себя. Я даже не помню, что было в те первые дни. Это было невыносимо. Мои приоритеты, мировоззрение изменились. Не то чтобы раньше я не ценила семью, но сейчас я действительно с ещё большим удовольствием провожу время с родителями.
Военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) меняет людей. Многое изменилось внутри, в голове. Сейчас кажется, что я держала ракетку в руках лет 20 назад. Я бы очень хотела сыграть на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Это моя цель. Но на первом плане у меня сейчас совсем другие мысли», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
- 18 июня 2022
-
23:20
-
22:29
-
21:07
-
21:04
-
20:57
-
20:41
-
20:04
-
19:43
-
19:31
-
19:08
-
18:53
-
18:29
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:36
-
17:30
-
17:16
-
16:57
-
16:24
-
16:01
-
14:32
-
12:22
-
11:59
-
11:14
-
09:58
-
06:12
- 17 июня 2022
-
21:35
-
21:20
-
20:59
-
18:24
-
18:17
-
18:11
-
18:06