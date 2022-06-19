Прошла жеребьёвка турнира в Истбурне, где сыграют Синнер, Шварцман, Бублик и Тиафо

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), который пройдёт перед стартом Уимблдона, с 20 по 25 июня.

Возглавил посев соревнований 11-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет либо с соотечественником Джеем Кларком (WC), либо с одним из квалифаеров.

Второй номер посева у итальянца Янника Синнера, который проведёт первый турнир после «Ролан Гаррос» — 2022. Его первым соперником станет победитель матча Франсиско Серундуло (Аргентина) – Томми Пол (США).

Также со второго круга турнир в Истбурне начнут американец Тейлор Фритц (3) и аргентинец Диего Шварцман (4).

Из интересных матчей первого круга стоит выделить встречу Александр Бублик (Казахстан) – Фрэнсис Тиафо (США, 7).

Напомним, решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) россияне и белорусы сыграть в Истбурне не смогут.

Призовой фонд соревнований составил € 697 405. Его действующим чемпионом является австралиец Алекс де Минор.