«Подготовка…» Серена Уильямс показала кадры с тренировки на траве

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях видео с тренировки на травяном покрытии.

«Подготовка…» — подписала видео Серена.

Напомним, Серена получила уайлд-кард от Уимблдона – 2022. До него она сыграет в парном разряде турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. Их соперницами в 1/8 финала станут чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо.

40-летняя Серена проведёт первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.