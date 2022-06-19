«Подготовка…» Серена Уильямс показала кадры с тренировки на траве
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях видео с тренировки на травяном покрытии.
«Подготовка…» — подписала видео Серена.
Напомним, Серена получила уайлд-кард от Уимблдона – 2022. До него она сыграет в парном разряде турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. Их соперницами в 1/8 финала станут чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо.
40-летняя Серена проведёт первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.
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