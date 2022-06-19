Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Подготовка…» Серена Уильямс показала кадры с тренировки на траве

«Подготовка…» Серена Уильямс показала кадры с тренировки на траве
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях видео с тренировки на травяном покрытии.

«Подготовка…» — подписала видео Серена.

Напомним, Серена получила уайлд-кард от Уимблдона – 2022. До него она сыграет в парном разряде турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) с четвёртой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер. Их соперницами в 1/8 финала станут чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо.

40-летняя Серена проведёт первый официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.

Легендарная Серена возвращается на корт! Как она заработала своё состояние? Легендарная Серена возвращается на корт! Как она заработала своё состояние?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022