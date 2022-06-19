Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча с Медведевым в финале турнира в Галле

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Галле (Германия).

«Когда ты играешь в финале, ты всегда хочешь получить большой трофей. Всегда очень волнительно быть частью последнего матча турнира… Мне очень нравится играть на травяных кортах. Конечно, Даниил — №1 в мире. Я никогда раньше не побеждал первую ракетку мира. Это будет непросто, но я постараюсь наслаждаться этим и играть так хорошо, как только смогу», — приводит слова Хуркача официальный сайт ATP.

Напомним, в полуфинале турнира Хуркач поделали Ника Кирьоса, а Медведев в предыдущем круге победил немца Оскара Тотте.

Финальный матч между Медведевым и Хуркачем состоится сегодня, 19 июня.

Отметим, что Медведев вторую неделю подряд выходит в финал травяного турнира. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.