Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча с Медведевым в финале турнира в Галле

Польский теннисист Хуберт Хуркач поделился ожиданиями от предстоящего матча с первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Галле (Германия).
«Когда ты играешь в финале, ты всегда хочешь получить большой трофей. Всегда очень волнительно быть частью последнего матча турнира… Мне очень нравится играть на травяных кортах. Конечно, Даниил — №1 в мире. Я никогда раньше не побеждал первую ракетку мира. Это будет непросто, но я постараюсь наслаждаться этим и играть так хорошо, как только смогу», — приводит слова Хуркача официальный сайт ATP.
Напомним, в полуфинале турнира Хуркач поделали Ника Кирьоса, а Медведев в предыдущем круге победил немца Оскара Тотте.
Финальный матч между Медведевым и Хуркачем состоится сегодня, 19 июня.
Отметим, что Медведев вторую неделю подряд выходит в финал травяного турнира. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.
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