Соседи Доминика Тима заподозрили его в создании порнографии и вызвали полицию
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Соседи чемпиона US Open — 2020 австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили его в участии в съёмках порнографии и вызвали полицию.
Тим в данный момент находится в теннисной академии в Трайскирхене (Австрия). Соседи Доминика по корту обосновали свои подозрения постоянными стонами, что, по их мнению, нарушало общественный порядок. Приехав на место, полицейские выяснили, что стоны доносились с тренировок Тима.
«Это не первый раз, когда люди жалуются на меня. Это идёт с детства. Это всегда очень смешно. Людям не совсем понятно, звуки могут быть громкими и странными. Также я тренировался без футболки. Возможно, они подумали, что моё тело настолько хорошо, что мы снимаем порно», — приводит слова Тима Eurosport.de.
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