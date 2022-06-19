СМИ: ITF предупреждает игроков о грядущих допинг-тестах, что противоречит кодексу ВАДА

Daily Mail опубликовала большой материал-расследование о нарушениях в исполнении антидопинговой программы Международной федерацией тенниса (ITF).
По информации издания, ITF не просто предупреждала игроков о том, когда у них будут брать кровь для анализов на допинг, но и просила их выбирать удобное для них время. В частности, это практиковали на «Мастерсе» в Майами (США) в этом году, перед US Open – 2021 и «Ролан Гаррос» — 2019. Также организация якобы завышала количество проведённых ею тестов. Таким образом, игрок, сдавая несколько проб в одно и то же время, получал сразу несколько тестов.
Эксперты Daily Mail считают, что в теории это может помочь спортсменам избежать обнаружения допинга. Также согласно Кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) спортсменов не нужно предупреждать о предстоящих допинг-тестах. «За исключением исключительных и оправданных обстоятельств, все испытания должны проводиться без предварительного уведомления», — говорится в документе.
Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA), которое заведует антидопинговой программой ITF, отвергает обвинения издания. Организация заявила, что предупреждает игроков о допинг-тестах, чтобы «собрать данные от как можно большего числа теннисистов и с точки зрения логистики». При этом в ITIA отмечают, что уведомления никак не могут помочь игрокам скрыть применение допинга.
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