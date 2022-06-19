«Было так больно, будто в ногу выстрелили». Зверев — о страшном падении на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, получивший серьёзную травму на «Ролан Гаррос» — 2022, рассказал о своём самочувствии.

7 июня Зверев перенёс операцию, из-за падения в полуфинале турнира Александр порвал три боковые связки. Позднее немец снялся с Уимблдона-2022.

«Когда я подвернул ногу, было так больно, будто в неё выстрелили. Мне повезло, что я не получил никаких повреждений кости при падении. Сначала врачи подозревали это. Сейчас я ничего особо не делаю – лежу в кровати с собаками. Но я дважды в день хожу в тренажёрный зал. Нога всё ещё в гипсе, но я стараюсь поддерживать верхнюю половину тела в форме», — приводит слова Зверева Eurosport.de.