Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Галле

Сегодня, 19 июня, определится чемпион травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). За престижный титул сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 12-й номер рейтинга представитель Польши Хуберт Хуркач. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте после парного финала и начнётся в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хуберт Хуркач в финале турнира ATP-500 в Галле.
Счёт личных встреч теннисистов равный — 2-2. При этом впервые они сыграли чуть меньше года назад, в четвёртом круге Уимблдона-2021. Тогда поляк взял верх, отыгравшись с 0:1 и 1:2 по сетам, а матч растянулся на два дня из-за дождя. Медведев взял реванш в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, где в итоге стал чемпионом — 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Затем Даниил одержал победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP (6:7 (5:7), 6:3, 6:4), а Хуркач ещё раз выиграл в этом году в четвертьфинале «Мастерса» в Майами, где защищал титул, — 7:6 (9:7), 6:3. Это был последний поединок россиянина перед операцией, в связи с которой он пропустил полтора месяца.
Также отметим, что Медведев вторую неделю подряд выходит в финал травяного турнира. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.
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