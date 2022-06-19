Рафаэль Надаль принял участие в соревнованиях по гольфу и занял четвёртое место

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял участие в первом дне чемпионата Балеарских островов по гольфу.

В соревнованиях приняли участие 68 гольфистов. Надаль расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. Рафаэль закрыл все 18 лунок за 76 ударов.

Отметим, что для Надаля это уже не первый турнир по гольфу в 2022 году. Рафаэль занял второе место в чемпионате Балеарских островов среди любителей в возрастной группе старше 25 лет сразу после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2022.

Ранее Надаль сообщил, что готовится принять участие в Уимблдоне-2022. Напомним, сразу после победы на «Ролан Гаррос» — 2022 испанец прошёл радиочастотное лечение стопы.