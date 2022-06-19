Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки ждёт второго ребёнка

Бывшая первая ракетка мира 31-летняя датчанка Каролина Возняцки сообщила, что ждёт второго ребёнка.
Напомним, год назад, 11 июня, Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия.
Сегодня, 19 июня, Возняцки опубликовала в социальных сетях семейное фото. В кадре датчанка держит снимок УЗИ.
«Готовы ко второму раунду», — подписала фото Возняцки.
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), победительница финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
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