Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира в Бад-Хомбурге

24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) из-за проблем с поясницей.
Кудерметова была посеяна под пятым номером и в первом круге должна была сыграть с соотечественницей Анной Калинской. В сетке Веронику заменит француженка Ализе Корне.
Соревнования в Бад-Хомбурге пройдут с 19 по 25 июня, перед стартом Уимблдона, на который россиянки и белоруски не допущены. WTA в ответ лишила турнира рейтинговых очков. Действующей чемпионкой турнира является немка Анжелика Кербер.
Чемпионская гонка WTA. 13 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2077.
5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 1996…
9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1683.
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