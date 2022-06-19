Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира в Бад-Хомбурге

24-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) из-за проблем с поясницей.

Кудерметова была посеяна под пятым номером и в первом круге должна была сыграть с соотечественницей Анной Калинской. В сетке Веронику заменит француженка Ализе Корне.

Соревнования в Бад-Хомбурге пройдут с 19 по 25 июня, перед стартом Уимблдона, на который россиянки и белоруски не допущены. WTA в ответ лишила турнира рейтинговых очков. Действующей чемпионкой турнира является немка Анжелика Кербер.

Чемпионская гонка WTA. 13 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2077.

5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 1996…

9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1683.