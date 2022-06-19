Неизвестный выбежал на корт во время финала турнира в Галле, где борется Даниил Медведев
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Неизвестный выбежал на корт во время матча первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем (12-й номер рейтинга) в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Это произошло при счёте 5:0 в пользу Хуркача в первом сете. Выбежавший мужчина пытался привязать себя к сетке, однако сотрудники корта быстро отреагировали и оттолкнули его от сетки.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хуберт Хуркач в финале турнира ATP-500 в Галле.
Отметим, что подобный инцидент произошёл на Открытом чемпионате Франции — 2022. Девушка выбежала на корт и привязала себя к сетке, на её футболке было написано: «У нас осталось 1028 дней». Выбежавшая оказалась климат-активисткой.
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