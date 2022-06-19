Тренер Медведева покинул корт после криков Даниила по ходу финала турнира в Галле
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев не сдержал эмоций по ходу финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), после чего его личный тренер Жиль Сервара собрал вещи и покинул стадион.
Напомним, за титул в Галле Медведев борется с 12-й ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем. Даниил проиграл первый сет со счётом 1:6, во втором поляк сейчас ведёт — 5:3.
Инцидент произошёл после длинного и зрелищного розыгрыша в концовке первого гейма второй партии, который Медведев проиграл. После него Даниил что-то крикнул в сторону своего бокса, и Сервара покинул корт.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хуберт Хуркач в финале турнира ATP-500 в Галле.
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