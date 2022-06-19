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Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира в Лондоне

Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира в Лондоне
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Десятая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне.

В финальном матче Берреттини обыграл серба Филипа Краиновича (48-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Маттео тринадцать раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Краиновича шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

По пути к победе Берреттини одолел британца Даниэля Эванса — 6:3, 6:3, американца Дениса Куклу — 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, голландца Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:3. Призовой фонд турнира составил € 2 134 520. Следующим турниром для итальянца будет Уимблдон, который начнётся 27 июня.

Лондон. Финал
19 июня 2022, воскресенье. 15:40 МСК
Филип Краинович
48
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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