Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира в Лондоне

Десятая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини стал победителем травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне.
В финальном матче Берреттини обыграл серба Филипа Краиновича (48-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Маттео тринадцать раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Краиновича шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух возможных.
По пути к победе Берреттини одолел британца Даниэля Эванса — 6:3, 6:3, американца Дениса Куклу — 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, голландца Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:3. Призовой фонд турнира составил € 2 134 520. Следующим турниром для итальянца будет Уимблдон, который начнётся 27 июня.
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