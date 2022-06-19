Камилла Рахимова обыграла Людмилу Самсонову в 1-м раунде травяного турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Камилла Рахимова, которая является 113-й ракеткой мира, обыграла россиянку Людмилу Самсонову (29-й номер в рейтинге WTA) в первом круге травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Камилла обыграла соотечественницу со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Рахимова один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки, также на её счету два реализованных брейк-пойнта из шести. Самсонова девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Камилла Рахимова встретится с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция). Призовой фонд травяного турнира составил € 203 024.