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Камилла Рахимова обыграла Людмилу Самсонову в 1-м раунде травяного турнира в Бад-Хомбурге

Камилла Рахимова обыграла Людмилу Самсонову в 1-м раунде травяного турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, которая является 113-й ракеткой мира, обыграла россиянку Людмилу Самсонову (29-й номер в рейтинге WTA) в первом круге травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Камилла обыграла соотечественницу со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Рахимова один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки, также на её счету два реализованных брейк-пойнта из шести. Самсонова девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Камилла Рахимова встретится с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) — Каролин Гарсия (Франция). Призовой фонд травяного турнира составил € 203 024.

Бад-Хомбург. 1-й круг
19 июня 2022, воскресенье. 15:15 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Комментарии
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