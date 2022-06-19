«Надеюсь, однажды смогу прикоснуться к этому большому трофею». Медведев — после финала

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев после поражения в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), выразил надежду, что сможет завоевать этот трофей.

«Надеюсь, однажды я смогу прикоснуться к этому большому трофею», — сказал Медведев.

В решающем матче Медведев (1) проиграл 12-му номеру рейтинга, поляку Хуберту Хуркачу (5) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.



Отметим, что для Медведева это пятый проигранный финал подряд — и второй за две недели. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил 205-й ракетке мира, голландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.