Онс Жабер победила на турнире в Берлине. Соперница не смогла продолжить матч

Четвёртая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер одолела швейцарку Белинду Бенчич в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В финале Жабер обыграла Белинду Бенчич со счётом 6:3, 2:1, отказ. Их встреча продлилась всего 55 минут, так как Белинда подвернула лодыжку и снялась с поединка. Жабер шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Бенчич один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

По пути к финалу Онс Жабер одолела чешку Каролину Мухову — 6:3, 6:3, американку Алисию Паркс — 6:2, 7:6 (10:8), белоруску Александру Саснович — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2 и американку Кори Гауфф — 7:6 (7:4), 6:2. Призовой фонд турнира составил € 611 210. Следующим турниром для Жабер будет Уимблдон, который начнётся 27 июня.