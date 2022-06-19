В ФТР прокомментировали поражение Медведева в финале турнира в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева от Хуберта Хуркача в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
«Хуркач переиграл Даниила по всем параметрам. Сегодня был день Хуберта. Он выполнил больше эйсов, реализовал три брейк-пойнта. Хуркач — высококлассный игрок. Даниилу не удалось навязать ему свою игру, которая обычно приносит ему успех. Выиграл сегодня тот, кто был сильнее на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что для Медведева это пятый проигранный финал подряд — и второй за две недели. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил 205-й ракетке мира, голландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.
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