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В ФТР объяснили эпизод с тренером Медведева, покинувшим корт посреди матча

В ФТР объяснили эпизод с тренером Медведева, покинувшим корт посреди матча
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Президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал эпизод в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), когда личный тренер Даниила Медведева Жиль Сервара покинул стадион после того, как спортсмен не сдержал эмоции. Российский теннисист в двух сетах уступил поляку Хуберту Хуркачу (5) со счётом 1:6, 4:6.

«Я не знаю, выгнал ли его Даниил или он сам ушёл. Знаете, это не в первый раз. У них свои, особые взаимоотношения, в которых такое иногда бывает. Я это вижу не впервые», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

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