Беатрис Хаддад-Майя победила во втором подряд турнире на траве

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (32-я в рейтинге WTA) обыграла китаянку Чжан Шуай (54-я в рейтинге WTA) в финале турнира WTA-250 в Бирмингеме.
Матч завершился досрочно, так как китаянка снялась в первом сете при счете 5:4 в пользу Беатрис. Поединок продлился 37 минут.
По пути к победе Беатрис Хаддад-Майя одолела чешку Петру Квитову — 7:6 (7:4), 6:2, полячку Магдалена Фрех — 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), румынку Симону Халеп — 6:3, 2:6, 6:4. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
Неделю назад Беатрис Хаддад-Майя обыграла американку Элисон Риске (40-я в рейтинге WTA) в финале травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Призовой фонд турнира составил $ 239 477. Следующим турниром Беатрис будет Уимблдон, который стартует 27 июня.
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