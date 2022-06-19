Беатрис Хаддад-Майя победила во втором подряд турнире на траве

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (32-я в рейтинге WTA) обыграла китаянку Чжан Шуай (54-я в рейтинге WTA) в финале турнира WTA-250 в Бирмингеме.

Матч завершился досрочно, так как китаянка снялась в первом сете при счете 5:4 в пользу Беатрис. Поединок продлился 37 минут.

По пути к победе Беатрис Хаддад-Майя одолела чешку Петру Квитову — 7:6 (7:4), 6:2, полячку Магдалена Фрех — 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), румынку Симону Халеп — 6:3, 2:6, 6:4. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.

Неделю назад Беатрис Хаддад-Майя обыграла американку Элисон Риске (40-я в рейтинге WTA) в финале травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Призовой фонд турнира составил $ 239 477. Следующим турниром Беатрис будет Уимблдон, который стартует 27 июня.