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Медведев уступил в финале турнира ATP в пятый раз подряд

Медведев уступил в финале турнира ATP в пятый раз подряд
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Российский теннисист Даниил Медведев уже в пятый раз подряд потерпел поражение в финале турнира ATP. В финале травяного турнира в Галле (Германия) он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 1:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Медведев проиграл второй финал подряд за две недели. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил 205-й ракетке мира, голландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.

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Первая ракетка мира Даниил Медведев потерпел крупное поражение в финале турнира в Галле
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