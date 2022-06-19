«Настораживающие нотки проявляются». Янчук — об уходе тренера Медведева с корта

Советский и российский теннисист и тренер Виктор Янчук прокомментировал поведение тренера Даниила Медведева Жиля Сервара во время финала травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).
Тренер Даниила в середине второго сета покинул корт. Инцидент произошёл после длинного и зрелищного розыгрыша в концовке первого гейма второй партии, который Медведев проиграл. После него Даниил что-то крикнул в сторону своего бокса, и Сервара ушёл, взяв свою сумку.
«Отношения между игроком и тренером — это всегда тёмный лес. Внутренние вопросы, которые трудно оценить. Хотя, конечно, настораживающие нотки проявляются. Только время покажет, серьёзно это или нет. Всякое бывает, поэтому мы и становимся свидетелями смены тренеров», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в решающем матче Медведев (1-я позиция в рейтинге ATP) проиграл поляку Хуберту Хуркачу (12-я позиция в рейтинге ATP) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.
- 19 июня 2022
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