Янчук: Медведев далёк от лучшей формы, а Хуркач может преподнести сюрприз любой звезде
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). Он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 1:6, 4:6.
«Медведев далёк от своей лучшей формы — перерыв сказался. Хуркач же — молодой и прогрессирующий теннисист, которой себя уже зарекомендовал. Может преподнести сюрприз любой звезде. Поляк очень техничный. Можно сказать, что он хорошо вооружён и очень опасен. Медведев оказался не в состоянии сдержать шквал ударов — инициатива была в руках Хуркача.
Посмотрим, сумеет ли Медведев прийти в себя. Потенциал у него есть. Ему важно добраться до «Большого шлема» — US Open», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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