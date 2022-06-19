Маттео Берреттини — о втором подряд титуле после операции: я не могу в это поверить

26-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини после победы в финале травяного турнира ATP-500 в Лондоне над сербом Филипом Краиновичем рассказал о своих эмоциях.

«Меньше всего я ожидал, что вернусь после операции и выиграю два титула подряд, ещё и защитив свой титул здесь, на одном из самых престижных турниров. Я не могу в это поверить. Каждый раз, когда я иду по этим коридорам — мне сложно, я теряюсь, когда вижу все имена чемпионов из прошлого и настоящего. Когда я думаю о том, что дважды буду на этой же стене, у меня мурашки по коже», — приводит слова Маттео Берреттини Tennis Majors.

В финальном матче Берреттини обыграл Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Неделю назад Маттео выиграл травяной турнир в Штутгарте. Напомним, ранее итальянец выбыл на три месяца из-за травмы руки, которая потребовала операции.