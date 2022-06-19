Маттео Берреттини — о прошлогоднем финале Уимблдона: помню, я почти не мог спать
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26-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о том, как он переживал перед финалом Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем в прошлом году.
«Помню, что я почти не мог спать и практически ничего не ел. Помню, что мой желудок не воспринимал пищу — настолько сильным было напряжение.
Если я собираюсь выйти в финал в этом году, то надо быть более готовым, ведь я уже знаю, что буду чувствовать. Сейчас я лучше играю в теннис, потому что теперь у меня больше опыта», — приводит слова Маттео Берреттини журналист Джеймс Грэй.
Прошлогодний финал Уимблдона состоялся 11 июля и завершился победой сербского теннисиста со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Маттео Берреттини выступит на Уимблдоне в этом году, турнир стартует 27 июня.
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