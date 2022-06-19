Бенчич — об отказе в финале турнира: я просто поскользнулась, не знаю как

25-летняя теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич дала комментарий по поводу своей травмы, из-за которой она не смогла продолжить финальный поединок с теннисисткой из Туниса Онс Жабер в рамках турнира WTA-500 в Берлине.

«Я просто поскользнулась, не знаю как. Чувствую, что что-то с моей лодыжкой. Собираюсь оценить травму с врачами и пойти домой, чтобы отдохнуть. Это была очень позитивная неделя. Я довольна своим уровнем игры», — приводит слова Бенчич WTA Insider.

Напомним, Белинда Бенчич была вынуждена завершить матч во время второго сета при счёте 2:1 в пользу Онс Жабер. Первый сет выиграла представительница Туниса. Для Жабер это был особенный титул, поскольку теперь у неё есть титулы всех категорий в основном туре – WTA-250, WTA-500 и WTA-1000. Не хватает ей только победы на турнире «Большого шлема», которые проводятся не под эгидой WTA.