Аслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке

28-летний российский теннисист Аслан Карацев (38-й в рейтинге ATP) одолел испанца Хауме Мунара (75-й в рейтинге ATP) в первом круге травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).
Аслан победил своего оппонента со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Поединок длился 1 час 50 минут. Карацев дважды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Хауме Мунара три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Во втором круге Аслан Карацев встретится с соотечественником и первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, для которого это будет дебютный матч в рамках этого розыгрыша турнира. Медведев является его действующим чемпионом, год назад он обыграл в финале Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира составил € 886 500. Турнир начался сегодня, а завершится 25 июня.
- 19 июня 2022
-
22:39
-
22:23
-
22:11
-
20:25
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:10
-
18:51
-
18:42
-
18:24
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:02
-
17:46
-
17:43
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:39
-
16:24
-
15:06
-
13:50
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
10:56
-
10:17
-
09:57
-
09:28