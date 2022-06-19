Хуркач — после победы над Медведевым: Даниил — невероятный игрок, лучший в мире

25-летний польский теннисист Хуберт Хуркач (12-й в рейтинге ATP) прокомментировал свою победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым (1-й в рейтинге ATP) в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).

«Даниил — невероятный игрок, он лучший в мире. Играть с ним очень сложно. Я очень взволнован, ведь долго ждал первого титула в этом году. Счастлив завоевать свой первый титул категории ATP-500, ещё и на траве. Очевидно, что это нечто особенное», — приводит слова Хуберта Хуркача Tennis Majors.

Хуберт одолел Даниила Медведева в финале со счётом 6:1, 6:4. Отметим, что для российского теннисиста это пятое подряд поражение в финале турнира ATP. Следующим турниром Хуберта Хуркача будет Уимблдон, который стартует 27 июня.