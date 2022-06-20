Даниил Медведев поднялся в Чемпионской гонке ATP, Андрей Рублёв — опустился

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, дошедший до финала турнира в Галле, поднялся с восьмого места на шестое. Другой россиянин, Андрей Рублёв, наоборот, опустился с шестой строчки на восьмую.
Карен Хачанов и Аслан Карацев также потеряли позиции. Хачанов опустился с 24-го места на 25-е, Карацев — с 56-го на 60-е. Возглавляет этот рейтинг, как и прежде, испанец Рафаэль Надаль.
Полный рейтинг доступен на "Чемпионате".
Чемпионская гонка ATP. 20 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3715.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2530.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320.
8 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970.
10 (14). Хуберт Хуркач (США) — 1890…
25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 945…
60 (56). Аслан Карацев (Россия) — 515.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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